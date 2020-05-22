Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 894, до 326 448, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.
"За последние сутки в России выявлено 8 894 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 42,2% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время зарегистрирован 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 988, Подмосковье — 824, в Санкт-Петербурге — 389.
Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 202 человека, в Красноярском крае 150 случаев заражения, в Ростовской области — 138, в Свердловской области — 135.
За сутки в РФ выписаны 7 144 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 99 825 человек.
В России за сутки умерли 150 человек с COVID-19, за все время скончались 3 249, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
https://1prime.ru/News/20200522/831494889.html