МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 894, до 326 448, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 894 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 42,2% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 988, Подмосковье — 824, в Санкт-Петербурге — 389.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 202 человека, в Красноярском крае 150 случаев заражения, в Ростовской области — 138, в Свердловской области — 135.

За сутки в РФ выписаны 7 144 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 99 825 человек.

В России за сутки умерли 150 человек с COVID-19, за все время скончались 3 249, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.