МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Готовность инфраструктуры и психологическая готовность россиян к сложностям, вызванным пандемией коронавируса COVID-19, стали главным удивлением, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на форуме Startup Village.

"У меня личное мое главное удивление — это как раз удивление тому, насколько в целом мы оказались готовы с точки зрения инфраструктуры, психологической даже готовности, чтобы все сюда перейти. … Ученики учатся в школах, врачи работают, и в общем оказалась в целом общая степень готовности — очень серьезная и очень значимая. Это, пожалуй, для меня главное удивление в кризисе", — сказал он.

Чубайс отметил, что делит все отрасли на три группы: преобразующие материалы (например, машиностроение), преобразующие энергию (например, электростанции), и преобразующие информацию (например, образование). Отрасли последней группы, по его мнению, изменятся по итогу пандемии сильнее всего.

"Если от оценки перейти к прогнозу, где можно ждать наиболее масштабных изменений в этой связи. … Изменятся (отрасли — ред.) конечно же, все, но те, предметом которых является преобразование информации, изменятся наиболее глубоко, наиболее радикально и тотально, например, образование. Это все мы уже прекрасно понимаем", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,9 миллиона случаев заболевания, свыше 323 тысяч человек скончались. В России в связи с этим действовал режим нерабочих дней, сейчас ряд регионов сохраняет самоизоляцию и другие ограничения. Школы перешли на удаленный режим обучения.