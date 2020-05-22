МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Пиковый средний прирост заболеваемости коронавирусом в России зафиксирован 26 марта — 24,1%, сейчас этот показатель составляет 3,5%. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1%. На 5 мая это было уже 7,6%, на 13 мая — 5,9%, вчерашний день, как я уже говорил, — 3,5%", — сказал президент.

Новая волна заболеваемости коронавирусом в России возможна осенью, с октября по ноябрь, надо это иметь в виду, выходя из режима ограничений, сообщил Путин.

"Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации", — сказал президент.