МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу России 1,057 миллиарда рублей на закупку, хранение и доставку средств индивидуальной защиты (СИЗ), медизделий и антисептиков для передачи волонтерским, медицинским организациям и социально ориентированным НКО, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году из резервного фонда президента Российской Федерации 1 057 000 тыс. рублей Минпромторгу России на финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе конечным получателям, в том числе организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям, социально ориентированным некоммерческим организациям, организациям социального обслуживания и медицинским организациям", — указано в документе.

Отмечается, что правительству в недельный срок необходимо определить порядок финансового обеспечения этих мероприятий. Контроль за расходованием средств возложен на Минпромторг.