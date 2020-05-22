МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Первые результаты исследования вакцины от COVID-19 на людях появятся в РФ в начале июля, сообщил замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов.

В ходе пресс-конференции Горелов рассказал, что в РФ ученые уже начали испытывать на себе разработки вакцины против коронавируса.

"Вакцина — это не лекарственный препарат, который создали… Безопасность формируется в длительных испытаниях на разных видах животных из клеточных линий, а потом только проводят испытания на добровольцах. Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или не верной", — сказал Горелов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.