Власти Подмосковья с субботы отменяют электронные пропуска
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Электронные пропуска в Подмосковье отменяются с 23 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу.
"С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье", — написал губернатор в соцсети "Вконтакте".
Он также отметил, что при поездке в Москву уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить пропуск на mos.ru.
"В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", — добавил он.
Кроме того, в Подмосковье с понедельника возобновляется торговля автомобилями и открываются офисы продаж на стройках жилья, сообщил губернатор.
"В несколько этапов мы откроем МФЦ — сначала для юридических лиц, позже для населения — там, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи. Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника", — написал Воробьев на странице в "ВКонтакте".
https://1prime.ru/News/20200522/831499210.html