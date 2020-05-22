МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Электронные пропуска в Подмосковье отменяются с 23 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу.

"С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье", — написал губернатор в соцсети "Вконтакте".

Он также отметил, что при поездке в Москву уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить пропуск на mos.ru.

"В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", — добавил он.

Кроме того, в Подмосковье с понедельника возобновляется торговля автомобилями и открываются офисы продаж на стройках жилья, сообщил губернатор.

"В несколько этапов мы откроем МФЦ — сначала для юридических лиц, позже для населения — там, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи. Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника", — написал Воробьев на странице в "ВКонтакте".