МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 434, до 335 882, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 9 434 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 42% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3 190, Подмосковье — 846, в Санкт-Петербурге — 363.

Также выявлены новые случаи в Ростовской области — 353, в Нижегородской области — 211 человек, в Свердловской области — 171 в Красноярском крае 148 случаев заражения.

За сутки в РФ выписаны 8 111 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 107 936человек.

В России за сутки умерли 139 человек с COVID-19, за все время скончались 3 388, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.