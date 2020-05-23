МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Замруководителя фракции "Справедливая Россия", первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил Счетной палате провести аудит программы "Развитие здравоохранения", чтобы "понимать эффективность расходования средств" на медицину в стране.

"Вчера я также предложил Счётной палате провести аудит госпрограммы "Развитие здравоохранения", чтобы понимать эффективность расходования средств на медицину в стране в целом", — написал Тумусов в своем Telegram-канале.

На имя председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в пятницу был отправлен соответствующий депутатский запрос (документ имеется в распоряжении РИА Новости).

В документе Тумусов отметил, что в ближайшее время ожидается внесение проектов бюджетных корректировок в объем, структуру и правила финансирования российского здравоохранения и важно, чтобы они опирались на проверенную исходную информацию об эффективности существующей системы управления государственными активами в здравоохранении.

"Счетная палата наделена полномочиями, функциями и методами оценки эффективности в сфере здравоохранения. Однако, насколько мне известно, аудит эффективности здравоохранения ни разу не проводился … Предлагаю до сентября 2020 года провести аудит эффективности государственной программы "Развитие здравоохранения", включающей в себя все основные расходы в этой сфере до сентября 2020 года", — говорится в документе.

Тумусов уточнил, что члены экспертного совета фракции СР готовы подключиться к этой работе.