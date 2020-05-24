МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 599, до 344 481, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 599 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 43,9% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 344 481 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 516, Подмосковье — 862, в Санкт-Петербурге — 384.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 221 человек, в Ростовской области — 152, в Красноярском крае 146 случаев заражения.

За сутки в РФ выписаны 5 363 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 113 299 человек.

В России за сутки умерли 153 человека с COVID-19, за все время скончались 3 541, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.