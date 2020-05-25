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КОММЕРСАНТ

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— Кресла готовят к полету — Авиакомпании планируют повезти пассажиров на российские курорты — Российские авиакомпании готовятся резко увеличить число рейсов в июне, несмотря на сохраняющиеся на большей части России ограничения из-за коронавируса.

— Мэрия устанавливает приложение в КоАП — Минюст пересмотрел взгляды на "Помощника Москвы" — Мэрии Москвы удалось добиться изъятия из проекта КоАП ряда норм, которые означали запрет на использование приложения "Помощник Москвы".

— Израиль судится с собственным премьером — Биньямин Нетаньяху считает свой уголовный процесс попыткой государственного переворота — Впервые в истории Израиля действующий премьер-министр оказался на скамье подсудимых.

— Досточтимый эквайр — Банкиры написали премьеру с просьбой не снижать комиссии – На этой неделе госсовет может обсудить дальнейшее снижение эквайринговых комиссий.

— Постояли за ценой — Эксперты оценили эффективность малых госзакупок — Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.

— Лечить болезнь, а не симптомы — Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики — Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

— Трудовые отношения подвергнут оцифровке — Эксперимент по электронному документообороту пройдет на портале Роструда — Работодатели смогут принять участие в эксперименте по внедрению электронных трудовых документов как с помощью собственных информационных систем, так и посредством федерального портала Роструда "Работа в России", следует из проекта постановления правительства.

— На тюрьмы завели историю болезни — Создана карта распространения респираторных заболеваний в СИЗО и колониях — Российские правозащитники и адвокаты составили карту с информацией о случаях респираторных заболеваний в колониях и СИЗО России.

— ФСБ пришла за ФСО — Полковник спецслужбы арестован за хищения — Как стало известно, сотрудники ФСБ и СКР раскрыли систему махинаций при исполнении контрактов на поставку Федеральной службы охраны маршрутизаторов Juniper, а также расходных материалов.

— Последнее всекитайское предупреждение — Жители Гонконга вышли на протесты из-за беспрецедентной угрозы их демократии — Китайские власти, по-видимому, решили окончательно закрыть "гонконгский вопрос": на рассмотрение сессии Всекитайского собрания народных представителей внесен проект резолюции "О национальной безопасности".

— Рейтинг Синдзо Абэ спустили в маджонг — Токио с честью вышел из пандемии — не считая прокурора и трех журналистов — Власти Японии объявили о готовности к досрочному снятию в пяти регионах, включая Токио, режима чрезвычайной ситуации, который может быть отменен уже 25 мая.

— Лесная отрасль прорубается к льготам — Segezha Group просит отсрочить арендные платежи — Одна из крупнейших лесопромышленных компаний Segezha Group попросила правительство точечно поддержать отрасль, перенеся плату за аренду участков на период после 2023 года, а обязательства по восстановлению лесов — после 2022 года.

— Цифровая экономика вне конкуренции — Нормы ФАС не дошли до разработчиков софта — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) займется доработкой законопроекта, распространяющего конкурентные нормы на разработчиков софта.

— Льготы перекредитовались — ЦБ поддержит малый бизнес через банки, лизинг и факторинг — Регулятор расширил программу льготного кредитования банков для сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), распространив ее в том числе на реструктуризацию платежей клиентов лизинговых и факторинговых компаний.

— ВИЭ тянут в регионы — Минэнерго меняет правила для розничной зеленой генерации — Минэнерго хочет оживить строительство розничной ВИЭ-генерации в регионах.

— Светильники оказались в диодской ситуации — Производители просят господдержки — Российские производители светодиодов и оборудования на их основе пожаловались правительству, что Китай благодаря демпингу продолжил наращивать долю рынка на фоне пандемии.

— Покупки закодировались — Граждане стали чаще платить через СБП — Крупный онлайн-ритейлер России Wildberries в апреле зафиксировал рекордный рост оплаты на сайте через систему быстрых платежей (СБП) — в 14 раз по сравнению с мартом.

— Досточтимый эквайр — Банкиры написали премьеру с просьбой не снижать комиссии — По данным, на этой неделе госсовет может обсудить дальнейшее снижение эквайринговых комиссий.

— Ритейлеры избавляются от многоточия — Аптеки и продуктовые магазины сокращают присутствие в опустевших торгцентрах — Даже те ритейлеры, которым разрешено работать во время карантина, например, аптеки, продовольственные магазины и салоны связи, значительно сократили число точек продаж.

— "Республика" меняет строй — Сеть сокращает и переформатирует магазины — Часть магазинов книжной сети "Республика" не откроются после снятия ограничительных мер, а оставшиеся изменятся: к торговым залам добавят зоны отдыха и кофейни.

— Domino"s Pizza попала под нож — Сеть сокращает присутствие в России — Пандемия COVID-19 и последовавший кризис усугубили положение американской сети Domino"s Pizza в России.

— "Траст" обработает землю — Непрофильный актив банка возделает выходец из "Русагро" — Не сумев найти покупателя на владельца более 300 тыс. га сельхозземель УК "Ростагро", банк непрофильных активов "Траст" решил повысить эффективность этого бизнеса.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Рассадили — Какие правила будут действовать в авиации до конца пандемии — Росавиация и Роспотребнадзор разрешили интригу последних недель. Авиакомпании смогут продавать билеты на все места в салоне самолета, если будут желающие их купить, — им разрешили не рассаживать пассажиров через одного, как это сделано в поездах.

— Новая реальность — Прямая речь Элла Памфилова — о том, как будет внедряться в России дистанционное электронное голосование — О том, как оно будет внедряться и насколько избирательная система страны готова к новому формату, "Российской газете" рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

— Ближе к телу — Российские вакцины против COVID-19 проверят на добровольцах — Прототип векторной вакцины против нового коронавируса скоро будет готов для следующего этапа исследований — с участием добровольцев, сообщил на онлайн-конференции директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи минздрава России академик РАН Александр Гинцбург.

— Москва: За нами! — В столице возобновлено плановое лечение больных, открылись МФЦ и каршеринг — Москва первой встретила массовое нашествие коронавируса и первой же делает уверенные, последовательные шаги к возвращению к нормальной жизни.

— Судите правильно — Верховный суд России назвал грубые нарушения судей, за которые надо увольнять — Прогулы, сон на заседаниях, поправки в приговоры задним числом: это и многое другое, такое же нехорошее, должно стоить судьям карьеры.

— Вирус замедлил темп — Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом — Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, заявил президент на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и поручил подготовить рекомендации по восстановлению нормальной жизни.

— Эхо ценовой войны — Сумеет ли российская нефть вернуть потерянную долю рынка Европы — Снижение экспорта российской нефти Urals в Европу было вызвано не только падением спроса, но и ценовой войной, предшествующей новой сделке ОПЕК.

— Пункты назначения — В Банке России рассказали о будущем ключевой ставки — В Банке России считают, что с учетом нынешней динамики инфляции есть пространство для заметного смягчения денежно-кредитной политики.

— Деньги пошли — Правительство выделило средства для выплат на детей и на поддержку автопрома — Более 220 миллиардов рублей правительство выделило из своего резервного фонда на поддержку семей с детьми. Другим распоряжением оказана финансовая помощь российскому автопрому — 25 миллиардов рублей.

— Отделы кадров останутся на удаленке — Минтруд готовит единую платформу для заключения трудовых договоров онлайн — Сервис для ведения электронного кадрового документооборота появится на портале "Работа в России".

— Хранить вечно — В электронные трудовые книжки попадет весь стаж — Включать весь трудовой стаж в электронную трудовую книжку предлагают в минтруде.

— Сложилось с вычитанием — Выгоду от кредитных каникул освободили от НДФЛ — Заемщиков, оформляющих кредитные каникулы, освободили от налогообложения (налога на доходы физлиц, НДФЛ) материальной выгоды, возникающей от экономии на процентах.

— Быстрее дешевле — Участникам финрынка дадут право платить штрафы со скидкой — Банки, страховые компании, а также другие участники финансового рынка получат возможность оплачивать половину от размера наложенного на них административного штрафа.

— Дело за малым — Бизнес просит расширить круг получателей господдержки — Основным критерием, который дает право на меры экстренной поддержки (гранты и беспроцентные кредиты на зарплату, отсрочка по арендным платежам и по налогам и т.д.), должно стать падение выручки компании более чем на 30%, считает президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин.

— Коронакризис: Первые итоги — Каждый из нас уже понес потери. В доходах, активах, имуществе. Кто в 5%, кто в 40%, а кто и больше. И впереди еще длинная дорожка, когда каждому из нас придется думать, и много думать, как будем "восстанавливаться" в своих семьях.

— Идем на поправку — Экономика восстановится от "коронакризиса" в 2022 году — Министр экономического развития Максим Решетников ожидает начала восстановления экономики в IV квартале и выход на предкризисный уровень в первой воловине 2022 года.

— Ипотека на вырост — Эффект от льготных кредитов на покупку жилья в новостройках усилится летом — Рост активности на рынке недвижимости за месяц после появления ипотеки под 6,5% отмечают застройщики.

— Святыня доступна — В Израиле вновь открылся для верующих Храм Гроба Господня — Главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской), которые официально являются хранителями Базилики Гроба Господня и Воскресения в Старом городе Иерусалима, сообщили, что "начиная с 24 мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы".

— Электрон идет к вам — Ученые рассказали, как ускорить диагностику — Сегодня наиболее точный метод выявления коронавируса — КТ-диагностика. Но доступна она далеко не всем, ведь многие медицинские учреждения не имеют такой техники.

— Пропишут диагноз — Минюст проверит региональные акты по выплатам медикам — Министерство юстиции проведет правовую экспертизу региональных актов, устанавливающих стимулирующие выплаты медикам за борьбу с коронавирусом.

— Два полка — к концу года — До конца года в Барнаульской ракетной дивизии перевооружат на мобильные стратегические комплексы "Ярс" еще два полка. Об этом сообщил начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк. — Новые ядерные системы заменяют в позиционных районах и на маршрутах боевого патрулирования все еще мощные, но с каждым годом устаревающие комплексы "Тополь".

— Родителям вход запрещен — Детские загородные лагеря в этом году будут работать по новым правилам — Сегодня в российских регионах начнут решать судьбу летнего детского отдыха.

— Готовим зонтик безопасности — В России начались клинические испытания препарата против коронавируса — Магической таблетки быть не может. Просто та, которая сейчас проходит испытания, судя по всему, может оказаться очень эффективной, — рассказал академик РАН, главный клинический исследователь препарата против коронавируса Дмитрий Пушкарь

ИЗВЕСТИЯ

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— Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей — Носителями коронавируса, потенциально способными инфицировать многих окружающих, могут быть как тяжелобольные, так и бессимптомники — Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

— QR-код от шефа: рестораны переходят на электронные и одноразовые меню — Традиционный вариант будет небезопасен из-за прикосновений множества людей — Российские рестораторы начали искать альтернативные варианты подачи меню посетителям.

— Выводят в заблуждение: мошенники поставили продажу пропусков на поток — Роскомнадзор уже ограничил доступ к десяткам страниц с недостоверной информацией об оформлении цифровых разрешений — На фоне пандемии в России появился черный рынок пропусков. Роскомнадзор уже ограничил доступ более чем к 20 страницам, содержащим недостоверные сведения об изготовлении цифровых разрешений.

— Затратное далёко: россиянам могут начать возмещать расходы на удаленке — Компенсация за электроэнергию, связь и программное обеспечение составит около 3 тыс. рублей в месяц — На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.

— Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40% — Россияне не готовы к крупным кредитам из-за сокращения доходов и неуверенности в завтрашнем дне — Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

— Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии — Системы виртуальной реальности повысят точность пилотирования тяжёлых российских беспилотников — Боевыми дронами станут управлять с помощью технологий виртуальной реальности.

— Квартирный запрос: для сирот отменят штрафы за отсутствие регистрации — Кабмин поддержал идею депутатов уравнять в правах подопечных детей и тех, кто живет в родных семьях — Детей-сирот, находящихся на попечении, перестанут штрафовать за отсутствие регистрации по месту проживания.

— Короткий метр: стоимость аренды жилья в крупных городах упала на 10% — Прежние цены вернутся не раньше лета 2021 года — Цены на арендное жилье начали падать. За апрель съемные квартиры в крупных городах России подешевели в среднем на 10%, сообщили участники рынка недвижимости.

— Уход от контактов: зачем Сбербанк закупает банкоматы с блокчейном — Они должны будут принимать все существующие на данный момент pay-системы — Сбербанк резко наращивает количество бесконтактных банкоматов, работающих с Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и Huawei Pay.

— Торговцы вирусом: как преступники выманивают у россиян во время пандемии — Мошенники пытаются штрафовать граждан за нарушение самоизоляции и "гарантируют" получение господдержки — Мошенники адаптировались к жизни в условиях эпидемии и активно внедряют схемы, эксплуатирующую "коронавирусную тематику".