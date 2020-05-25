МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Власти Москвы при жесткой нехватке средств рассмотрят вопрос заимствований, но пока об этом речи не идет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что ситуация сейчас нестандартная, но абсолютно управляемая — у города есть собственный резерв в виде переходящего остатка с прошлого года в размере 300 миллиардов рублей, сократить расходы позволит и приостановка ряда проектов, в частности по благоустройству.

"Если будет жесткая нехватка средств на реализацию первоочередных мероприятий, связанных с социальными целями, то мы будем рассматривать вопрос заимствований. Пока об этом речи не идет, но мы имеем в виду и этот инструментарий, которым пользуются и все регионы, и Российская Федерация, в том числе в этом году", — сказал Ефимов.

По его словам, как вариант может быть рассмотрен инструмент облигаций.

"Заимствования — это механизм, которым пользуется и Российская Федерация, и отдельные регионы, чтобы покрыть выпадающие доходы, в этом ничего плохого нет. Сейчас, напомню, у Москвы, по сути, нулевой долг. В 2011 году долг у нас был порядка 350 миллиардов рублей, сейчас остались обязательства по долгосрочным облигациям всего на 30 миллиардов рублей, которые можно погасить досрочно только с огромными штрафами. Так что город может безболезненно для бюджетной стабильности делать заимствования", — добавил Ефимов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.