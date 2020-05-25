МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 946, до 353 427, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 946 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 43,7% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 353 427 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 560, Подмосковье — 831, в Санкт-Петербурге — 374.

Также выявлены новые случаи в Свердловской области — 279, в Нижегородской области — 229 человек, в Ростовской области — 158.

За сутки в РФ выписаны 5 499 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 118 798 человек.

В России за сутки умерли 92 человека с COVID-19, за все время скончались 3 633, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.