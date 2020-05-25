МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в понедельник днем на уровне 1,9, это значит, что на улице много людей; в прошлый понедельник этот показатель был на уровне 2,2, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 11.30 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 1,9, это означает, что на улице очень много людей, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Московском (2,9) и Лобне (2,8), а самое низкое — в Дзержинском (1,3).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом, на 11.30 мск значительная часть жителей находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Уфе (местное время 13.30) — 2,5, самое низкое — в Челябинске (местное время 13.30) и Казани, где индекс на уровне 0,8.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,2 миллиона случаев заражения, свыше 337 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.