МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось выделить Минпромторгу в 2020 году 25 миллиардов рублей на дополнительные меры поддержки автопрома, следует из распоряжения кабмина.

Так, для предотвращения влияния ситуации в экономики из-за коронавируса на развитие автопрома кабмин распорядился выделить Минпромторгу из резервного фонда правительства 8,5 миллиарда рублей на льготный автолизинг, 7 миллиардов – на льготные автокредиты, 5 миллиардов – на закупку машин скорой помощи, 4,5 миллиарда – на субсидии по госзакупкам автотехники, следует из документа.

После майских праздников президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам совещания в конце апреля, посвящённого развитию автопрома, согласно которым этот сектор промышленности получит беспрецедентную поддержку посредством госзакупок на различных уровнях, а также дополнительный объем финансирования спроса в виде адресных мер поддержки и новой программы "Доступная аренда", которая будет работать через льготный лизинг.

В распоряжении отмечается, что выделенное финансирование позволит реализовать совокупно не менее 113,2 тысячи единиц автотехники. Доклад по итогам целевого использования средств Минпромторг должен представить не позднее 1 февраля следующего года, следует из документа.