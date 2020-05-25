МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Порядка 15% экономики Москвы сейчас работает в ограниченном режиме или практически не работает, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в интервью РИА Новости он сообщал, что следующим этапом снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, так как она очень важна для экономики: в ней занято большое количество людей и она является очень важным, практически ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.

"Если брать в целом экономику по занятым, по доле в экономике, на сегодняшний момент порядка 15% экономики практически не работает или работает в ограниченном режиме", — сказал Ефимов.

Он отметил, что по количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые закрыты на сегодняшний момент.