МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 915, до 362 342, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 41,1% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 362 342 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 830, Подмосковье — 817, в Санкт-Петербурге — 363.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 228 человек, в Свердловской области — 207, в Ростовской области — 203.

За сутки в РФ выписаны 12 331 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 131 129 человек.

В России за сутки умерли 174 человека с COVID-19, за все время скончались 3 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.