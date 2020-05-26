МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Распространители печатных изданий в Москве в течение трех месяцев могут не платить за право осуществлять торговую деятельность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, режим самоизоляции лишил киоски "Печать" клиентов, среди которых пожилые люди, покупающие газеты во время прогулки. Кроме того, исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции.

"Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца — с 1 апреля по 30 июня", — написал Собянин.