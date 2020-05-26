МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Договор Украины о зоне свободной торговли с Евросоюзом себя исчерпал, поэтому экономический курс нужно менять, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС.

"Надо радикальным образом менять экономический курс. Курс, который идет при Порошенко, — он себя исчерпал. Курс, который идет в рамках зоны свободной торговли с ЕС, которая была подписана в 2014 году и вступила в силу с января 2016 года, привел экономику в то состояние, которое мы ощущали последние годы. Якобы был рост 2-4%, но этот рост не давал ничего в вопросах благосостояния. Более того, за это время жилищно-коммунальные тарифы выросли на 600%", — сказал Медведчук в эфире телеканала "112.Украина".

Он также добавил, что многие политики, пришедшие уже во время президентства Владимира Зеленского, "работают не на интересы Украины".

"Сегодня, когда мы оказались вот в этой яме, ниже дна, если говорить об экономическом развитии, то правительство, которое поставлено сегодня господином Зеленским и поставлено сегодня в результате внешнего управления западными центрами, в том числе и теми организациями, которые заинтересованы в получении финансов и в обеспечении возврата долгов, а это в первую очередь МВФ и многие другие неправительственные фонды", — подытожил депутат.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Ранее бывший вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от идеи интеграции в таможенный союз с ЕС, но надеется на упрощение процедур для украинских производителей. Также он добавил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом в части торговли требует актуализации.