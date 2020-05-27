МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Россия решила перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени, заявил РИА Новости высокопоставленный источник, знакомый с ходом организации мероприятия.

Саммит ШОС планировалось провести 22-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге.

"Президент принял решение сдвинуть по срокам это мероприятие, перенести его на более поздний срок, скорее всего, ближе к осени", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это сделано "в связи с эпидемиологической ситуацией, учитывая, что почти во все государствах-участниках объединения она до конца не урегулирована".

"Более или менее обстановка выправляется в Китае, а в остальных странах болезнь продолжает распространяться. Поэтому признано целесообразным на данном этапе воздержаться от проведения мероприятия до прояснения ситуации, с тем, чтобы и подготовиться соответствующим образом", — добавил источник РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что организаторы исключали возможность проведения саммита ШОС в формате видеоконференции.

"Да, это очень хороший формат. Но, с другой стороны, учитывая уровень взаимодействия, глубину диалога, естественно, сочтено целесообразным для того, чтобы провести обстоятельный обмен мнениями, особенно в нынешней ситуации, организовать все же очную встречу. Потому что формат видеоконференции такой возможности не предоставляет", — отметил собеседник РИА Новости.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.