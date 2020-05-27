МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Чуть более 16% москвичей, протестированных в частной медсети лабораторий "Инвитро", имеют антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю новой коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.

"Не менее 16,5% жителей Москвы, прошедших в "Инвитро" исследование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, получили положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа. Аналогичный показатель для остальных регионов России, в которых доступно данное исследование, составил 11,4%", — рассказали в компании.

Всего, по данным на 26 мая, сеть выполнила 80 тысяч тестов на определение антител класса G (IgG) к коронавирусу. При этом более 26% от их числа пришлось на Москву.

У другой частной лабораторной службы — "Хеликс" — получились похожие результаты. С 16 по 24 мая анализ на наличие иммуноглобулинов типа G в центрах "Хеликс" выполнили более 16 тысяч человек. "Процент людей, имеющих положительный результат: Москва – 15%, Санкт-Петербург – 12%, Екатеринбург и Свердловская область – 11%, Краснодар – 10%", — говорится в сообщении компании.

Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун 23 мая сообщал, что антитела к коронавирусу выявлены у 12% из более чем 50 тысяч обследованных москвичей.

Как ранее отмечали в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, переболевшие COVID-19 могут стать донорами плазмы крови. Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом, которым переливают плазму, быстрее идут на поправку.