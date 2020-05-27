МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Столица готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений по COVID-19, заявила в среду глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.



"Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции… Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85… Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятию ограничений", — рассказала Андреева.

По ее словам, есть еще два показателя, которые являются косвенными для определения возможности выхода из самоизоляции. Это уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний.

Андреева подчеркнула, что ситуация по летальности в Москве составляет 1,1%, в основном это люди старше 65 лет.

Глава столичного ведомства отметила, что в случае, если темпы прироста и общее количество заболеваний останутся на таком же уровне, то в ближайшее время Москва все-таки сможет перейти к открытию других объектов оказания услуг и разрешить горожанам прогулки на свежем воздухе.

"Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов — как указано в рекомендациях Роспотребнадзора — служб быта, оказание услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей", — подытожила Андреева.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил о том, что курение повышает риск заражения коронавирусом, а сами курильщики тяжелее переносят эту болезнь.

"Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом", — сообщило ведомство.

Помимо этого, курение повышает риск заражения вирусом через рот. Роспотребнадзор также предупредил, что любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть столь же уязвим к заражению.