МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25084 с погашением в октябре 2023 года на 41,912 миллиарда рублей при спросе в 68,881 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 101,7251% от номинала, доходность по цене отсечения — 4,79% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,7876% от номинала, средневзвешенная доходность — 4,77% годовых.

На следующем безлимитном аукционе в среду министерство предложит инвесторам ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года.