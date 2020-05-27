МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. День проведения парады Победы с большой долей вероятности станет выходным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли 24 июня объявлено выходным днём.

Во вторник российский президент Владимир Путин объявил о том, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 24 июня.

Никаких решений по дате проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ не принималось, заявил также пресс-секретарь.

"Нет, никаких решений на этот счет не принималось", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие даты проведения голосования по поправкам рассматриваются и обсуждаются ли они в ЦИК РФ.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.