МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Федеральным органам власти и главам регионов необходимо обратить особое внимание на проблему безработицы, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по труду.

"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах Российской Федерации: внимание к проблемам безработицы должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть — максимальным на всех уровнях власти", — сказал Путин.

Президент сказал, что "сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемией стали важнейшими приоритетами в нашей работе и это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди".