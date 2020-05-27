МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Пособие по безработице надо увеличить для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса", — сказал Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.

На реализацию президентской программы по поддержке рынка труда выделен уже 81 миллиард рублей, сообщил Мишустин.

Он напомнил, что в настоящее время действует целый комплекс мер, чтобы помочь работодателям сохранить рабочие места. Среди ключевых из них глава правительства отметил, в частности, выдачу беспроцентных кредитов на выплату зарплат и другие неотложные нужды, которая позволит поддержать три миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, всего порядка 6 миллионов 300 тысяч человек. Выдача кредитов на зарплату, по словам Мишустина, поможет сохранить еще не менее 3,5 миллиона рабочих мест.

"В третьих, грантовая президентская поддержка на выплату зарплат и решение других неотложных задач в апреле и в мае. Ее уже получили свыше 680 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Благодаря этой мере сохранили рабочие места 2 миллиона 800 тысяч человек. В общей сложности на программу выделено более 81 миллиарда рублей по нашему плану и свыше 34 миллиардов рублей уже переведено", — сообщил Мишустин.

Мишустин заявил, что во втором квартале от налогов и страховых взносов будут освобождены 1,6 миллиона малых компаний, в которых работают 3,2 миллиона сотрудников.

"Во втором квартале будут освобождены от налогов и страховых взносов свыше 1 миллиона 600 тысяч компаний, в которых трудятся более 3 миллионов 200 тысяч сотрудников", — сказал премьер.