МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 5-6% в среду вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,14%, до 34,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,76%, до 32,37 доллара за баррель. Утром котировки опускались на 0,3%, днем на 1-1,5%, а с открытием американских торгов снижение усилилось до 3-4%.

По мере приближения заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня, усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей в сутки. Как сообщают источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи, однако консенсуса в альянсе нет.

Официальная позиция России по этому поводу неизвестна. Вместе с тем, Блумберг в среду написал, что, по его данным, Москва планирует наращивать добычу, то есть за вариант сохранения апрельских договоренностей. Источники РИА Новости, напротив, говорят, что на встрече министра энергетики РФ Александра Новака с нефтяниками обсуждался вариант сохранения глубокого сокращения на период после июня, хотя мнения и разошлись.

"На данном этапе есть только два фактора, которые могут существенно повлиять на цены. Подсказки о дальнейшем направлении политики ОПЕК+ и о его окончательном решении, а также скорость восстановления приостановленного производства", — сказал агентству Рейтер глава исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьернар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen).

Трейдеры также следят за развитием отношений США и Китая. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.