МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости упростить регулирование режима удаленной занятости.

В ходе совещания по ситуации на рынке труда президент поручил правительству РФ отдельно предоставить предложения по донастройке трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев, с использованием цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

"Необходимо также упростить регулирование режимов удаленной занятости. При этом нужно исходить из главного: права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это ключевое требование и безусловный приоритет", — сказал Путин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе совещания выступил с инициативой создания российской цифровой службы мобильной занятости. По его словам, развитие современных цифровых технологий станет импульсом для развития системы занятости. При создании такой платформы глава региона предложил руководствоваться принципами, которые применяют ведущие агрегаторы при разработке онлайн-сервисов.

"Я говорю о платформенных решениях, которые позволили бы соединить между собой работников и работодателей, причем на самый разный срок, в том числе и короткий, имея в виду не формат размещения анкеты кандидата, а возможность даже при краткосрочном найме быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений и проведение расчетов по ним прямо на такой цифровой платформе", — сказал Текслер.

Путин также поручил правительству в сжатые сроки подготовить нормативную базу для реализации мер поддержки россиян, потерявших работу во время пандемии коронавируса, а также дать предложения по совершенствованию трудового законодательства.

"Я не случайно задал эти вопросы министру финансов: деньги просчитаны, ресурсы имеются. Прошу правительство в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу по всем предложенным сегодня решениям и отработать взаимодействие с регионами", — обратился Путин к членам кабмина.

Кроме того он поручил "отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том числе с учётом опыта последних месяцев". "Имею в виду использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений", — уточнил президент, напомнив, что эта тема уже многократно обсуждалась и раньше.