МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. В торговые центры Москвы будут пускать только ограниченное число посетителей с соблюдением дистанции, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Сейчас Роспотребнадзор готовит замечания. Да, конечно, если там не будет соблюдаться социальная дистанция, то руководство торгового центра обязано предпринять меры", — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли ограничения по числу посетителей в торговых центрах Москвы.

По его словам, пускать в торговые центры должны ограниченное количество посетителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. А также возобновится работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. При этом в них должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.