В автосалонах Москвы должна соблюдаться дистанция, обеспечены дезинфекция и масочный режим
МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в автосалонах и магазинах столицы должны быть созданы условия для дистанции, обеспечена усиленная дезинфекция, масочно-перчаточный режим.
"С 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции", — написал он.
Собянин подчеркнул, что покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
https://1prime.ru/News/20200527/831526473.html