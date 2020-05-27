МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в автосалонах и магазинах столицы должны быть созданы условия для дистанции, обеспечена усиленная дезинфекция, масочно-перчаточный режим.

"С 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции", — написал он.

Собянин подчеркнул, что покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.