МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Правительство России обсудит выделение средств Минздраву на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с тему, у которых нашли новую коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и распределении указанных иных межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов РФ", — говорится в сообщении.