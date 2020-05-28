МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Правительство в четверг обсудит ход реализации и оценку эффективности государственных программ РФ по итогам 2019 года, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2019 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сводный годовой доклад сформирован на основе итогов реализации 42 госпрограмм, осуществлявшихся в прошлом году.