МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Сотовые ритейлеры продолжат работу в обычном режиме с соблюдением всех мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили опрошенные РИА Новости представители крупнейших торговых сетей.

В среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 1 июня в Москве откроют все непродовольственные магазины и часть бытовых услуг.

"Мы работаем в соответствии со всеми требованиями властей и готовы открыть наши офисы, там, где это разрешено. Все наши работающие офисы оснащаются разметкой о социальной дистанции, а сотрудники – средствами защиты", — рассказали в пресс-службе "Вымпелкома" (Торговая марка "Билайн").

Гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин отметил, что салоны связи "Мегафона" как непрерывно действующей организации продолжали работать в период ограничений, связанных с пандемией. "Исключение составляли магазины, расположенные в закрытых торговых центрах и тех, в которых не было трафика. Сейчас закрыты 22% салонов в Москве и области, мы рассмотрим вопрос возобновления их работы, когда ограничения будут сняты", — пояснил он.

Левыкин добавил, что компания принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и клиентов. В частности, сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты, в магазинах регулярно проводится санитарная обработка рабочего пространства и нанесена специальная разметка для сохранения безопасной дистанции между клиентами.

"В соответствии с распоряжением московских властей салоны связи, в том числе и салоны МТС работают в обычном режиме с соблюдением всех необходимых мер противодействия распространению вируса. За исключением тех, которые расположены в закрытых ТЦ", — рассказали в пресс-службе МТС.

На протяжении последних месяцев все магазины "Связной" в Москве также работают в штатном режиме. "Исключение – полностью закрытые торговые центры. Мы обеспечили меры безопасности в наших магазинах: сотрудники оснащены масками, перчатками и антисептиками, в торговых точках имеются специальные разметки для обеспечения необходимой дистанции между покупателями, а кассы оснащены защитными экранами", — пояснил представитель компании.

В пресс-службе Tele2 уточнили, что салоны в Москве продолжают работать во время режима повышенной готовности как объекты, оказывающие критически важные для населения услуги. "Пока не принимают покупателей только точки, расположенные в закрытых торговых центрах – они возобновят работу вместе с открытием ТЦ. В действующих сейчас салонах соблюдаются все меры профилактики коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в магазинах нанесены разграничительные линии для соблюдения посетителями необходимой социальной дистанции", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь, магазины re:Store начнут работать как только это будет разрешено и в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе сети.