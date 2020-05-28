МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.

Ранее в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин сообщил о том, что эпидемическая обстановка в Москве улучшилась — число госпитализированных с коронавирусом снизилось на 40%. Кроме того, он сообщил, что с 1 июня в Москве откроют все непродовольственные магазины и часть бытовых услуг, а москвичам разрешат прогулки по графику. Также мэр обещал по поручению президента направить бригады московских врачей в регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной — это Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Забайкалье, а также Владимирская и Псковская области.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

По словам мэра Москвы, несмотря на то, что ситуация в городе улучшилась, еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы.

"Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей. Поэтому одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года", — пишет мэр в своем блоге.

Он отметил, что переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически.

УСИЛЕНИЕ РЕЖИМА МАСОК И ПЕРЧАТОК

Мэр отметил, что с 1 июня масочный и перчаточный режим будут усилены. Носить маску или другие средства защиты органов дыхания нужно будет при любом выходе из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом.

При этом на работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.

МАГАЗИНЫ И ЯРМАРКИ

По словам мэра, с 1 июня автосалоны и магазины непродовольственных товаров, включая гипермаркеты, снова откроются для посетителей, там должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

Кроме того, возобновят работу мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды, также будет возможно оказание и других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. "Требования безопасности – те же, что и в магазинах", — подчеркивает Собянин.

Также с 1 июня снова заработают ярмарки выходного дня, первые из них могут быть открыты уже в пятницу, 5 июня.

Кроме того, по словам мэра, в свои офисы смогут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функ­цио­нирование строительной отрасли. Но мэр отметил, что вернуться в офис разрешается только тем, кто не может выполнять свою работу "на удаленке".

ВЕЛОПРОКАТ

Кроме того, с 1 июня в полном объеме заработает городской велопрокат.

"Начиная с 10 апреля пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. За 45 дней работы проката они совершили 260 тысяч поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости. С понедельника 1 июня брать велосипеды на прокат смогут все желающие. Единственное условие – необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым вы прикасались руками. Самое лучшее – сделать и то, и другое", — пишет мэр.

Помимо этого, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.

ПЛАНОВАЯ МЕДПОМОЩЬ

По словам Собянина, в ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения коронавируса, вернутся к обычному режиму работы.

"Госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов. При этом будет сохранен достаточный резерв коронави­русных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации", — пишет мэр.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОК СБОРНЫХ

"Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня с.г. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации. Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов", — сообщил Собянин.

При этом он подчеркнул, что на тренировках смогут присутствовать только сами спортсмены, их тренеры, врачи и иной необходимый персонал.

ПРОГУЛКИ ПО ПРАВИЛАМ

Мэр отметил, что разрешение прогулок вводится в порядке эксперимента на две недели, с 1 по 14 июня, получать пропуск для прогулки не нужно. По словам мэра, в зависимости от результатов эксперимента, через две недели его могут продлить, модифицировать или даже отменить ограничения на прогулки.

"С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За исключением "Зарядья" для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории", — пишет Собянин в своем личном блоге.

При этом, по его словам, аттракционы в парках работать не будут, детские и спортивные площадки также останутся закрытыми.

Мэр подчеркнул, что рекомендуется ограничить радиус прогулки двумя километрами от места проживания. А в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен.

"Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ. Собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Информация будет публиковаться на интернет-портале "Яндекс"", — пишет Собянин.

При этом по-прежнему запрещается выходить из дома: больным коронавирусом или людям с подозрением на него, а также людям, имеющим признаки ОРВИ, совместно проживающим с ними лицам и гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например, после возвращения из-за границы.

Для прогулок будет действовать определенный график. Так, заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно – но только до 9.00 утра.

"На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю – 2 раза в будни и 1 раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях", — пишет мэр.

Кроме того, сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры – лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, одним словом, любых объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям.

"Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем. Можно брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь", — пишет мэр.

КОНТРОЛЬ И ДОКУМЕНТЫ

По словам мэра, соблюдение правил прогулки будет выборочно контро­лироваться полицией и сотрудниками административно-технической инспекции.

"Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свиде­тельство о собственности, договор аренды и др.). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона", — пишет мэр.