МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 371, до 379 051, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 371 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 – в 85 регионах, в том числе 42,5% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 054, Подмосковье — 774, в Санкт-Петербурге — 383.

Также выявлены новые случаи в Свердловской области — 268, в Нижегородской области — 228 человек, в Ростовской области — 154.

За сутки в РФ выписаны 8 785 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 150 993 человека.

В России за сутки умерли 174 человека с COVID-19, за все время скончались 4 142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.