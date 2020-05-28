МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Федерация независимых профсоюзов России предлагает восстанавливать экономику страны через повышение пособий по безработице и выплат безработным на детей, создание рабочих мест в сферах здравоохранения и образования, сообщается на сайте организации.

Согласно сообщению, ФНПР направила свои предложения в Общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ. В частности, в ФНПР считают, что меры в области кредитования предприятий должны распространяться на некоммерческие организации, в том числе, и на профсоюзы.

"Кроме того, по мнению ФНПР, в период карантина сохранение рабочих мест является приоритетом, поэтому со стороны государства должны последовать меры, не допускающие банкротств стратегических предприятий. А в случае несостоятельности этих предприятий государство обязано брать их во временное внешнее управление или выкупать их акции и активы с целью сохранить рабочие места", — говорится в комментарии руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова.

В ФНПР также считают ошибочными решения по сокращению числа занятых в сфере здравоохранения, культуры и, отчасти, образования. По мнению организации, государство должно увеличить численность рабочих мест в этих секторах экономики и тем самым поддержать занятость. Также, по мнению ФНПР, управление компаний с государственным участием должно осуществляться как единым народно-хозяйственным комплексом. Если частный бизнес не способен обеспечить нормальные условия охраны труда, то этим должно вплотную заниматься государство, отмечается в комментарии.

Важными моментами называются исполнение решения Конституционного суда РФ о том, чтобы МРОТ был минимальной гарантированной выплатой для всех работников, рассчитанной без учета компенсационных и стимулирующих выплат.

"А достойная зарплата в бюджетном секторе должна быть обеспечена за счет введения базовых ставок и базовых окладов по профессионально-квалификационным группам, а также наличия обязательных требований к системам оплаты труда", — уточняется в сообщении.

Профсоюзы также выступают за реформирование система поддержки безработных.

"Необходимо увеличить максимальный размер пособия по безработице, размер выплат на детей для безработных граждан. Причем мы считаем, что эти меры должны быть обязательно сохранены и в следующем году", — отмечается в комментарии Соколова.

Одним из предложений профсоюзов является возвращение к страхованию от безработицы, для защиты доходов граждан в кризисных ситуациях. В сообщении добавляется, что важно восстановить полноценное санаторно-курортное лечение.