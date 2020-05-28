КИЕВ, 28 мая /ПРАЙМ/. Кабинет министров допускает, что в 2020 году ВВП страны может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом, об этом говорится в опубликованной программе стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19: "Экономическое восстановление".

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин вместе с экспертами из разных отраслей разработали программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. Кабмин на заседании в среду утвердил эту программу, которая должна, по словам премьера, позволить выйти на восстановление роста ВВП во втором полугодии.

"По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", — говорится в тексте.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.