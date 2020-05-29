*Индекс потребительских цен /CPI/ Токио в мае +0,1% м/м
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200529/831534077.html
Банки
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Торги
Российский рынок акций поднялся почти на 2,5% по индексу РТС
Сделка ОПЕК+
СМИ: ОПЕК+ может продлить снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца года
Нефть
США за неделю нарастили импорт нефти из Саудовской Аравии до максимума с 2016 года
Торговые войны
Фондовый рынок США потерял $1,7 трлн из-за "торговой войны" Китая и США
Дивиденды
Набсовет "ФК Открытие" рекомендовал не выплачивать дивиденды-2019
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Авто
Nissan решил свернуть производство Datsun в России
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200529/831534077.html
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