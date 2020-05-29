МОСКВА, 28 мая — РИА Недвижимость. Эпидемия COVID-19 и экономический кризис заставили россиян обратить внимание на недвижимость Белоруссии: в апреле-мае число запросов от покупатели из России выросло в разы, рассказали риелторы и инвестконсультанты, опрошенные РИА Недвижимость.

По их данным, россияне активно интересуются квартирами, загородной и коммерческой недвижимостью в соседнем государстве, но, несмотря на резкий всплеск спроса, в абсолютных цифрах речь идет о достаточно небольших значениях. "Грубо говоря, у нас количество звонков из России выросло со 100 до 200 в месяц, а поисковых запросов – с тысячи до 4 тысяч", — указала риелтор из Минска Арина Меркович.

Минское отделение российской компании "Этажи" зафиксировало рост доли россиян в общем объеме клиентских запросов с примерно 6% в феврале до более чем 13% в мае. При этом, по словам главы отделения Александра Масалова, наибольший рост спроса наблюдается в сегменте коммерческой недвижимости – по сравнению с маем прошлого года интерес граждан РФ к ней вырос в 11,5 раза. Наибольшей популярностью у жителей России в этом сегменте, по данным компании, пользуются производственные и торговые помещения, а также помещения свободного назначения.

Как отмечают опрошенные эксперты, главной причиной интереса россиян к белорусской недвижимости является ее инвестиционная привлекательность.

"Мы заметили высокий рост спроса на недвижимость в Белоруссии, который, скорее всего, был вызван временным лагом в изменениях курсов национальных валют и стоимости недвижимости. Если российский рубль начал резко терять свои позиции к доллару и евро в начале марта и разница составила 21%, то курс белорусского рубля потерял максимум 15%. Соответственно, на рынке недвижимости это отразилось с опозданием, а поскольку уровень цен в Минске сильно ниже, то россияне стали проявлять еще больший интерес к таким спекулятивным покупкам", — пояснил инвестиционный директор UFG Wealth Management Тимур Переверзев.

Отдельный интерес покупателей из России вызывает белорусская загородная недвижимость. Интерес к ней во время пандемии, по данным "Этажей", увеличился в сравнении с прошлогодними значениями в десять раз: 57% российских клиентов хотят купить готовый дом, 13% — земельный участок, 11% рассматривают таунхаусы, остальных интересуют коттеджи и дачи.

По мнению Масалова, помимо инвестиционной составляющей, на резком росте привлекательности белорусской недвижимости в глазах россиян сказалась и разница в подходах двух государств к проблеме эпидемии коронавирусной инфекции. Если в России, как и большинстве других стран, пошли по пути карантина и минимизирования контактов граждан, то в Белоруссии строгих противоэпидемических мер не вводилось, отметил он.