*Промпроизводство Японии в июне +3,9% м/м - прогноз японских компаний
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200529/831534152.html
Дивиденды
Набсовет "ФК Открытие" рекомендовал не выплачивать дивиденды-2019
Торговые войны
Фондовый рынок США потерял $1,7 трлн из-за "торговой войны" Китая и США
Авто
Nissan решил свернуть производство Datsun в России
Банки
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Торги
Российский рынок акций поднялся почти на 2,5% по индексу РТС
Нефть
США за неделю нарастили импорт нефти из Саудовской Аравии до максимума с 2016 года
Сделка ОПЕК+
СМИ: ОПЕК+ может продлить снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца года
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/News/20200529/831534152.html
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