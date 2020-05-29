ВЛАДИВОСТОК, 29 мая /ПРАЙМ/. Власти Чукотки на фоне коронавируса снизили на 10% тарифы на погрузку и выгрузку грузов в морских портах Анадырь, Провидения и Эгвекинот, сообщает окружной департамент финансов, экономики и имущественных отношений в своем аккаунте в Instagram.

Ежегодно правительство Чукотки утверждает Анадырскому морскому порту льготные тарифы на погрузку и выгрузку угля. Возникающие при этом убытки возмещаются из окружного бюджета, как и при морских и внутрилиманных пассажирских перевозках.

"Принимая во внимание экономическую ситуацию в стране в целом и нетипичные процессы рынка в условиях пандемии, было принято решение в навигационный завоз 2020 года снизить тарифы на погрузку и выгрузку грузов в морских портах Анадырь, Провидения и Эгвекинот на 10% в сравнении с предыдущим годом", — говорится в сообщении.

По данным властей, такое решение должно поддержать поставщиков продовольственных товаров, товаров первой необходимости, малый и средний бизнес Чукотки.

В округе уже действует ряд мер поддержки предпринимателей̆, работающих с серверным завозом. Бизнесу компенсируют часть затрат по уплате процентов, начисленных по кредитам.