МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Временная приостановка сбора взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов Москвы не скажется на реализации региональной программы, заявил РИА Новости заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

Ранее власти Москвы приняли решение освободить собственников жилых помещений от ежемесячных взносов на капремонт с 1 апреля по 30 июня.

Заммэра отметил, что в настоящее время все работы, проводимые подрядными организациями Фонда капитального ремонта Москвы, приостановлены в связи с введением ограничений из-за эпидемиологической ситуации. Решение о возобновлении работ будет принято исходя из складывающейся ситуации.

"Часть работ с учетом технологии их производства и сезонности в любом случае будет перенесена на следующий год, прежде всего речь идет о работах по инженерным системам, проводимым в квартирах. При этом все обязательства по региональной программе капитального ремонта Москвы будут выполнены в полном объеме", — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что перенос части работ на 2021 год исключает риски кассового разрыва у Фонда капитального ремонта Москвы, так как план программы на 2020 год скорректирован под планируемый объем взносов до конца текущего года.