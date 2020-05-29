МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 572, до 387 257, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 39,4% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 387 257 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 332, Подмосковье — 773, в Санкт-Петербурге — 369.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 281 человек, в Свердловской области — 230, в Ростовской области — 141.

За сутки в РФ выписаны 8 264 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 159 257 человек.

В России за сутки умерли 232 человека с COVID-19, за все время скончались 4 374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.