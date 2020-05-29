КИЕВ, 29 мая /ПРАЙМ/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время утвердит выделение первого транша новой программы stand-by для Украины, которая рассчитана на 18 месяцев, об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает первый транш от Международного валютного фонда по новой программе кредитования в размере минимум 1,75 миллиарда долларов до конца мая.

"Она (Георгиева – ред.) сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время", — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Переход к программе stand-by должен значительно облегчить выделение финансовой поддержки во время пандемии коронавируса, подчеркнули в офисе президента.

"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение советом директоров фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", — заявил во время разговора Зеленский.

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.