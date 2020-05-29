МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. "Единая Россия" планирует обсудить с профсоюзами и бизнесом поправки в Трудовой кодекс во вторник, 2 июня, сказал РИА Новости первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее пресс-служба ЕР сообщила, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил разработанный депутатами партии проект поправок в Трудовой кодекс на экспертную оценку в Российский союз предпринимателей и промышленников и Федерацию независимых профсоюзов России с просьбой организовать его обсуждение с профсоюзными организациями и бизнес-сообществом и представить их позиции. Медведев отметил, что новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за карантинных мер в стране, будут в будущем только развиваться, и в этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство.

"Мы предполагаем, что оно (обсуждение — ред.) состоится во вторник, второго числа", — сказал Исаев.