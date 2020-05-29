КИЕВ, 29 мая /ПРАЙМ/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева приветствовала принятие на Украине закона о совершенствовании механизмов банковской деятельности, который украинские СМИ прозвали "антиколомойским", об этом шла речь в ходе телефонного разговора Георгиевой и президента страны Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба офиса президента.

Ранее Зеленский подписал закон о внесении изменений в регламент Верховной рады, которые должны были позволить разблокировать принятие законопроекта о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому. На принятии данного закона, который в СМИ назвали "антиколомойским", настаивал Международный валютный фонд.

"Кристалина Георгиева приветствовала принятие закона по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков на Украине", — говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект о запрете возвращения национализированного Приватбанка его экс-владельцу. Принятие документа являлось критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Однако к нему депутаты подали рекордные 16 тысяч правок, таким образом пытаясь на долгое время заблокировать его принятие.

Чтобы разрешить эту ситуацию и не нарушать закон, депутаты предложили прописать в регламенте Рады специальную процедуру рассмотрения законопроектов, к которым подано большое количество поправок. В итоге парламент изменил регламент. Однако депутаты внесли постановление об отмене этого решения. Таким образом, спикер не мог передать документ на подпись президенту, пока Рада не отменила это постановление.

Сейчас группа депутатов парламента пытается оспорить конституционность данного закона в Конституционном суде Украины.