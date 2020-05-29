Добавляются цитаты гендиректора "Дом.РФ" Виталия Мутко в пятом — седьмых абзацах.

МОСКВА, 29 мая — РИА Недвижимость. Госкомпания "Дом.РФ" объявила первые аукционы в Воронежской области и Красноярского крае в рамках реализации программы господдержки строительной отрасли путем выкупа квартир у девелоперов жилья, говорится в сообщении компании.

Программа приобретения стандартного жилья у застройщиков разработана в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Всего для целей выкупа квартир у компаний, которые ведут долевое строительство, правительство решило выделить "Дом.РФ" 50 миллиардов рублей в качестве госгарантий.

В пресс-релизе "Дом.РФ" уточняется, что порядок реализации программы предусматривает проведение аукциона. "Застройщики будут предлагать дисконт к среднерыночной цене продаж в каждом конкретном доме, которая сложилась за последние 6 месяцев. Соответственно, те дома, по которым предложен наилучший дисконт, будут рассматриваться в первую очередь для выкупа", — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что в качестве покупателя выступит закрытый паевой инвестиционный фонд "Комфортное жилье" под управлением "ДОМ.РФ Управление активами".

По словам генерального директор компании Виталия Мутко, позже "Дом.РФ" планирует выйти на рынок с выкупленными квартирами, но в первую очередь компания намерена предлагать их регионам для реализации жилищных программ для социальных категорий граждан.

"Из-за пандемии коронавируса под ударом оказалась и отрасль строительства жилья. По данным "Дом.РФ", в апреле продажи упали почти на треть. После майских праздников показатель снижения начал сокращаться, но многие застройщики все еще нуждаются в поддержке. Поэтому президентом и правительством приняты соответствующие меры", — сказал Мутко.

Выбор Воронежской области и Красноярского края для проведения пилотных аукционов он объяснил тем, что это крупные субъекты, как по численности населения, так и по объемам строительства. "При этом большой процент нового жилья остается нереализованным. Большая доля непроданного жилья гарантирует востребованность программы со стороны застройщиков", — добавил Мутко.