МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение 8,1 миллиарда рублей регионам РФ на обеспечение деятельности по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщается на сайте кабмина.

"Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 67 субъектов РФ в размере 8 101 814,2 тысяч рублей… Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Средства выделяются для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология".