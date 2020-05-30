МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 952, до 396 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 852 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 41,9% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 396 575 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 367, Подмосковье — 735, в Санкт-Петербурге — 365.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 289человек, в Свердловской области — 261, в Ханты-Мансийском АО- 167, в Иркутской области — 162.

За сутки в РФ выписаны 8 212 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 167 469 человек.

В России за сутки умерли 181 человек с COVID-19, за все время скончались 4 555, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.