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МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Первый в России препарат против COVID-19 — "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и "ХимРар" — получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.

"Торговое наименование препарата – "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир", — говорится в реестре.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" объявляют о получении регистрационного удостоверения от Министерства здравоохранения РФ для препарата "Авифавир", показавшего высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний. "Авифавир" — первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19", — сообщил РФПИ.

"Авифавир" — первый российский препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

Промежуточные данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения COVID-19. В РФПИ отметили, что в настоящий момент продолжается финальный этап клинического исследования "Авифавира", одобренный министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов.

Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и других, добавили в фонде.

"Афивавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире. Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в России в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе "Фавипиравира" в мире", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.