МОСКВА, 1 июн – РИА Недвижимость. В Москве с понедельника возобновляется полноценная работа торговых центров, практически полностью остановленная из-за эпидемии коронавирусной инфекции, однако развлекательные зоны и фудкорты пока останутся закрытыми.

Власти Москвы закрыли торговые центры в конце марта в качестве меры борьбы с распространением COVID-19, разрешив лишь работу расположенных в ТЦ супермаркетов, аптек и салонов связи. С 1 июня в российской столице вновь разрешена работа непродовольственных магазинов, а также ряда объектов сферы услуг. Требования безопасности для торговых точек и сервисов такие же, как и для продуктовых магазинов, — персонал и клиенты должны быть в медицинских масках, перчатках и соблюдать дистанцию.

О готовности открыться с 1 июня объявило большинство крупнейших непродовольственных ритейлеров и владельцев московских торговых комплексов. В частности, о возобновлении полновесной работы своих торговых центров сообщила группа "Ташир" (ТЦ "Рио", "Райкин плаза", "Ереван плаза"), входящая в группу "Сафмар" корпорация А.Н.Д. (ТЦ "Калейдоскоп", "Смоленский пассаж", "Калужский", "Фестиваль"), группа ТЭН (ТЦ "Город", "Облака", "Косино парк", "Л-153").

А вот, например, IKEA четких планов открытия магазинов не раскрыла. На сайте сети говорится, что о датах открытия магазинов и дизайн-студий в разных регионах "сообщат дополнительно", а в пресс-службе лишь уточнили, что "решения принимаются индивидуально для каждого магазина".

Как подчеркнули в группе "Ташир", в открывающихся ТЦ что по-прежнему не будут работать развлекательные операторы, кинотеатры, досуговые и спортивные комплексы, салоны красоты. Фудкорты будут работать лишь на доставку и самовывоз. Открытие коснется только непродовольственных магазинов, подтвердили и в корпорации А.Н.Д.

По данным консалтинговой компании JLL, всего в Москве насчитывается 130 качественных торговых центров — крупных ТЦ (от 10 тысяч "квадратов") с проработанной концепцией, заполненных преимущественно сетевыми арендаторами. Их совокупная арендопригодная площадь составляет примерно 5,4 миллионов квадратных метров, из которых в период пандемии, по оценкам компании, работало менее миллиона "квадратов".

Как считают в компании Cushman & Wakefield, в первые дни работы ТЦ в них откроются только 50-60% магазинов, так как не все из них успели подготовиться к новым санитарным требованиям, а кто-то, например, находится в процессе переговоров об условиях аренды. И лишь в последующие недели эта цифра дойдет до 70-80%.